السودان: تسجيل 302 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، 3 منها في ولاية الخرطوم، والحالات الأخرى في 4 ولايات، وذلك طبقا للتقرير الوبائي ليوم أول أمس السبت.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الاثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 235 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 2591 حالة، بينها 105 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 247 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.