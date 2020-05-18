أبل تعيد فتح 25 متجرًا إضافيًا فى أمريكا

قال متحدث باسم شركة أبل إنها ستُعيد فتح 25 متجرًا إضافيًا من متاجرها في الولايات المتحدة لتواصل عملية تدريجية لفتح أبواب قرابة خُمس متاجرها في جميع أنحاء العالم.وأغلقت أبل التي تُصنع هواتف آيفون في مارس جميع متاجرها خارج الصين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتمتلك أبل 510 متاجر في أنحاء العالم و271 متجرا في الولايات المتحدة.وأعادت أبل الأسبوع الماضي فتح أول خمسة متاجر في الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.