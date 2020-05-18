الإمارات: ملتزمون بالحقوق الصحية للعمال لدينا

أكدت الإمارات في رسالتين إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، التزامها بالتمسك بحقوق جميع العاملين في البلاد وضمان صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" الإماراتية، أكدت أبوظبي التزامها بتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الأمن الصحي العالمي ومكافحة الوباء.وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الرسالة الأولى التي وجهها إلى غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "إن الإمارات تدرك تماما أن أفضل طريقة للتصدي للوباء هي من خلال التضامن الدولي والتعاون العالمي، وحماية حقوق العمال، وحقوق الجميع دون تمييز".كما تناول في الرسالة سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز سلامة العمال وأمنهم.وفي الرسالة التي وجهها إلى تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد وزير الخارجية التزام بلاده بالتعاون الدولي للتصدي للوباء بروح من التضامن والإنسانية المشتركة، مشددًا على الشراكة القوية والفعالة بين الدولة والمنظمة.