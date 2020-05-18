جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: عدد المصابين بكورونا في العالم تجاوز 4.7 مليون

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عبر العالم تجاوز 4.7 مليون شخص.وقالت الجامعة، التي تتابع تطور جائحة كورونا، إن حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم بالفيروس بلغت 4702603، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".وأضافت أن عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، تجاوز 1.7 مليون حالة، فيما توفي بسبب المرض 314476 شخصًا في مختلف دول العالم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.