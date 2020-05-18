انكماش الاقتصاد اليابانى بنسبة 3.4% وسط جائحة فيروس كورونا

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.4 % في الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث عصفت أزمة فيروس كورونا بثالث أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب مجلس الوزراء، اليوم الإثنين.و حسبما أفادت وكالة أنباء " يونيهاب " أوضح المكتب إن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الأول من 2020 جاء بعد انكماش بنسبة 7.3% في الربع الأخير من عام.2019و ذكر المكتب، إن إنفاق المستهلكين، الذى يمثل حوالى 60% من إجمالي الناتج المحلى، انخفض بنسبة 0.7 % على أساس ربع سنوي، كما انخفض استثمار الشركات بنسبة 0.5 %.