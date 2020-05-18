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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 2075 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الصحة إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 49219 حالة.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بـ 132 حالة، ليصل بذلك إجمالي ضحايا كورونا في البلاد إلى 5177 حالة.

وسجلت أعلى حصيلة وفيات يومية في المكسيك يوم الثلاثاء 12 مايو عندما أبلغت السلطات الصحية عن 353 حالة وفاة.

وأفادت خطة العودة إلى الوضع الطبيعي التي قدمها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووزيرة الاقتصاد جراسييلا ماركيز، بأن عددا خاصا من البلديات، تسمى "بلديات الأمل" ستتمكن من العودة إلى وضعها الطبيعي في غضون الـ 15 يوما القادمة تحت مراجعة قوية.

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