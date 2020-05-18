الصين تسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعًا من خمس حالات في اليوم السابق، حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.كما سجلت البلاد 18 حالة إصابة جديدة دون أعراض، مقابل 12 حالة في اليوم السابق.ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس التاجي الذي راح ضحيته 4633 شخصًا، فيما أصيب 82947.إلى ذلك، قالت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فيروس كورونا، إن المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 مايو، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفحوص في اليوم السابق له.وبدأت في ووهان يوم 14 مايو حملة فحوص لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن اكتشفت في مطلع الأسبوع الماضي أول مجموعة إصابات بـ"كوفيد-19"، منذ رفع قيود العزل العام في المدينة في الثامن من أبريل.