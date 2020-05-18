وباء كورونا.. طبيعة تجارب اللقاح بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، التابعين لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية٬ في الثالثة عصر غد الثلاثاء٬ من خلال البث المباشر عبر الإنترنت٬ الندوة الثالثة من سلسلة الندوات والمحاضرات الافتراضية التي تتناول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من زوايا مختلفة، وتركز على دور تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في مواجهة هذه الجائحة والجوانب البيئية المرتبطة بها وقضايا التنمية المستدامة في ظل هذا الوباء.يُلقى المحاضرة الثالثة الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "آي أم أس" بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وزميل سابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، تحت عنوان "وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل ودور الأدوات الثلاث في مصر"، ويدير النقاش الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق.تناقش المحاضرة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية، ولماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم، كما تناقش طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية، بالإضافة إلى أهم فرسان الرهان للعلاجات الدوائية المختلفة وأيها أكثر توقعًا للوصول للإجازة وميعاده المتوقع للتداول.كما تعرض المحاضرة التحاليل المجازة حتى الآن واختلافها وقيمة كل منها في الادارة الميدانية للوباء، وتستعرض المحاضرة الوضع الوبائي في مصر من منظور طبي وسبل التعامل معه من واقع التجارب الدولية الجارية.