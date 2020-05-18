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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تحدد خطيب صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:33 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ يسري عزام، بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها).

ويعتبر الشيخ يسري عزام، أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح.

كما يعد "عزام" أحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى.

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