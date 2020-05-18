رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

200 فنان ومثقف يشاركون فى مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:05 ص
مبادرة رمضان فى زمن
مبادرة رمضان فى زمن الكورونا
ايهاب مصطفى
طباعة
أطلقت مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، ورئاسة تحرير الدكتورة هويدا صالح، مبادرة جديدة بعنوان "رمضان في زمن الكورونا"، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وتدعو المبادرة كل فناني ومثقفي وشعراء وأدباء مصر، لكتابة رسائل قصيرة توعوية بأسلوب منفرد، إيمانا من المجلة بدور المثقفين والمبدعين في زيادة الوعي لدى الشعب المصري العظيم، وكذلك لحثهم على تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس الذي تحاول كافة دول العالم إيجاد سبل لمكافحته بعد أن بات يهدد حياة واقتصاد العالم بأثره.

وشارك بالمبادرة أكثر من 200 فنان ومثقف، قاموا بتوجيه رسالتهم التوعوية ومشاركتها على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي منهم الدكتور مصطفي جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والفنان والناقد عز الدين نجيب، والتشكيلي الدكتور محمد إسحاق عميد كلية التربية الفنية الأسبق، والباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد، والشاعر أحمد الجعفري، والشاعر الجزائري عبد الرحمن بوزريه، والباحث والفنان التشكيلي ماجد الراهب، والشاعر والمترجم عاطف عبد المجيد، والكاتب المسرحي العراقي الدكتور عبد المحسن علوان، والكاتب المسرحي الدكتور سيد علي، والباحثة والروائية فايزة حلمي، والشاعرة ابتسام أبو سعده، وباحثة المسرح وفنون الأداء الدكتورة مروة مهدي عبيدو، والمحلل السياسي محمد صلاح غازي، والتشكيلي عصام درويش، والكاتب الصحفي أحمد الغر، والشاعر أحمد الشهاوي.

عكما شارك أيضًا الكاتب والروائي ميسرة صلاح الدين، والممثل محمد حسنى، والكاتب الصحفي الفلسطيني تحسين يقين، والمخرج المسرحي إيميل شوقي، والشاعر عمرو الغزالي، والإعلامية الليبية فاطمة الغندور، والمخرج محمد طايع، والناقد محمد الروبي، والكاتب أحمد خميس، والناقد ناصر العزبي، الشاعر محمد بهجت، والشاعر أشرف أبو جليل، والشاعرة صفاء البيلي، والكاتب المسرحي محمد ناصف، والروائي طارق الطيب، والكاتبة الدكتورة نانسي إبراهيم، والشاعر مسعود شومان، والدكتور سميح شعلان عميد المعهد العالي للفنون الشعبية الأسبق، والشاعر حسين القباحي، والمخرج والأكاديمي الدكتور محمد جمال الدين، والصحفي ياسر عبد الحميد، والتشكيلية مي فاروق.

وقالت نهاد إسماعيل الباحثة، والصحفية بمجلة مصر المحروسة، إن لكل منا دور ورسالة في الحياة وعندما نواجه الأزمات يجب أن نتصدى لها ويقف كل منا بجانب الآخر، والصحافة والإعلام لهما دور أساسي في زيادة الوعي والتوجيه واستنارة الفكر، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة للخروج من الأزمة بالتوعية والإرشاد وإيجاد بدائل لتحمل فترة الحجر والالتزام بالبيت، مثل متابعة العروض الفنية من خلال الشبكة العنكبوتية وقراءة الكتب وتناولها ونشر الثقافة وإعادة زرع الأمل داخل النفس لتخطي هذه المحنة.

وأكدت إنجي عبد المنعم، سكرتير تحرير المجلة، أن إطلاق المجلة لمبادرة "رمضان في زمن الكورونا" يؤكد على الدور الهام للمجلة كونها منبرا مستنيرا ثقافيا وفنيا لها تأثير إيجابي كبير على شريحة كبيرة من المثقفين والأدباء والفنانين التشكيليين والمسرحيين والسينمائين والشعراء وكذلك جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن للكلمة والصورة صدى قوي ومؤثر على وعي الجمهور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مجلة "مصر المحروسة" هى إحدى إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، وهي مجلة إلكترونية تعني بنشر الآداب والفنون والثقافة الوطنية بجميع أشكالها، وقد أطلقت المجلة مبادرة "ربيعك في بيتك" بمناسبة شم النسيم خلال أبريل الماضي، ولاقت دعم أكثر من 50 مشاركا بالمبادرة في أقل من 24 ساعة من الفنانين المصريين في ضوء ما يمر به العالم ووطننا الحبيب من أزمة عارضة.

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: استثناء بعض الشواطئ من قرار الحظر

الوزراء: طرح كمامة قماش تُستخدم لمدة شهر بـ5 جنيهات

«الصحة»: 18 وفاة و510 إصابات جديدة بـ«كورونا»

بينهم رئيس «صحة النواب».. تفاصيل فض حفل إفطار جماعي لـ25 برلمانيا

الصور

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

أبل تعيد فتح 25 متجرًا إضافيًا فى أمريكا

بيع حذاء مايكل جوردان برقم قياسي

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة

وباء كورونا.. طبيعة تجارب اللقاح بمكتبة الإسكندرية

200 فنان ومثقف يشاركون فى مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

الباحث حمدى أبو السعود: كتب السلفيين مليئة بالإسرائيليات