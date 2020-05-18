إطلاق سراح معارضين بارزين بالجزائر بعد ستة أشهر سجن

أصدر مجلس قضاء الجزائر، في جلسة الاستئناف، حكما على رئيس منظمة "تجمع عمل شبيبة"، عبدالوهاب فرصاوي بالسجن 6 أشهر نافذة، والناشط السياسي البارز إبراهيم مزاجي بنفس المدة مع إيقاف التنفيذ، ليتم بذلك مغادرة الناشطين السجن، حيث قضى، فرصاوي المدة كاملة.واعتقل فرصاوي، منتصف أكتوبر الماضي، بعد مشاركته في وقفة تضامن مع المعتقلين من مناضلي المنظمة، قرب محكمة عبان رمضان وسط العاصمة الجزائرية.ويبدي نشطاء حقوقيون في الجزائر، قلقهم تجاه ما آلت إليه حرية التعبير في البلاد، في الوقت الذي يقبع في السجون عدد من النشطاء والأسماء الصحفية بمختلف التهم، أبرزها "التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية".