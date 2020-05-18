«الوزراء» يوضح موقف عودة موظفات الجهاز الإدارى للعمل عقب العيد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تتسرع فى قرار عودة موظفى الجهاز الإدا ى للدولة خاصة السيدات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا مستمر لفترة، وعلينا التعايش معه إلى أن يتم توفير مصل له.وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع على مدار الساعة كل مستجد فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا.وأكد متحدث الوزراء، أن 15 يونيو المقبل ستعلن الدولة المصرية شروط العودة إلى الحياة تدريجيًا ومنها الأندية الرياضية.ولفت إلى أن الدولة اتبعت إجراءات تهدف من خلالها الحفاظ على صحة المصريين خلال إجاز ة عيد الفطر المبارك.وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك لجان متخصصة ستتابع إغلاق الشواطئ العامة والخاصة.وفيما يخص الامتحانات، أوضح أن الدولة المصرية لن تغامر بصحة الطلاب ولو بنسبة نصف في المئة، مشيرا إلى أن الإجراءات الطبية والاحترازية فى اللجان ستكون على أعلى مستوى.وكشف أن قرار إجراء الامتحانات سبقه اجتماعات مكثفة من قبل لجان متخصصة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم.