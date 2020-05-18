الحلقة 24 من «كريزى تاكسى».. « ديلر» يورط ركاب التاكسى فى توزيع المخدرات

جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية "ديلر" مخدرات خلال الحلقة 24 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، حيث يقوم بتوزيع مخدرات خلال توصيله لأحد الركاب، عن طريق بعض الشفرات بينهما التي يقولها أحد الأشخاص للسائق فيعطيه شريط لنوع من أنواع المخدرات، وهو ما يرعب الركاب ويطلبون منه التوقف عن ذلك، إلا أنه يهجم عليهم أشخاص يتاجرون في المخدرات ويتهمون إبراهيم أنه تعد على منطقتهم ويبيع فيها المخدرات، فيتهم الراكب أنه من يقوم بذلك وليس هو لتحدث مشادات كلامية وتعدي بالأيادي بين تاجر المخدرات والراكب ويتدخل فريق العمل ويكشفون حقيقة المقلب.الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين، وإنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.