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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 28 من «2 فى الصندوق».. بيومى فؤاد يقرر الزواج من رحاب الجمل

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:16 ص
2 فى الصندوق
2 فى الصندوق
محمد مجدي
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بدأت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل "2 في الصندوق"، بشك "دعكي" صلاح عبدالله، في بيومي فؤاد "ممادو"، حيث يفكر في أنه يسعى لتدمير مستقبل أولاده، ويسعى إلى سفرهم خارج مصر، لأغراض شخصية.

ويعلم بيومي فؤاد، بأن أهالي ومواطنين بلاده، يحاولون أن يقوموا بانقلاب ضده، حيث يقرر السفر إلى دولته "زمبيزي"، من أجل استقرار الأوضاع هناك، ويقرر أن يقتل كل من يحاول الوقوف أمام زعامته.

ويبدأ "أوس أوس" و"المرغني" في دراسة المصطلحات السياسية، من أجل جعلهم ملمين بالأمور الخاصة بالسلطة، ليكونوا مؤهلين لتولي حكم دولة "زمبيزي"، وسط عدم فهم من قبل الاثنين، خاصة وأنهما يسعان ليعملوا في مجال الفن.

يذهب بيومي فؤاد لمنزل الراقصة "سونيا" رحاب الجمل، لتوديعها في سرية تامة، قبل أن يقرر سفره لخارج بلاده، ليفاجى بأنها قد عزمت كامل فرقتها، من أجل عدم التواجد بمفردهما في منزلها، وسط حالة ضيق شديد من جانبه، إلا أنها تحاول جعله أفضل حال وتقوم بالرقص له، ليطلب منها أن تجعل كل المتواجدين يتركون منزلها.

فيما تطلب "سونيا"، الزواج من "ممادو"، حتى يستطيع أن تنفذ له رغباته، وهو ما يجعله يفكر في الموضوع، لتقوم بالرقص له، وسط استغراب شديد من زعيم عظيم، فيما تشك زوجته في خيانتها إلا أن سواقه الخاص يطلب منها عدم متابعة ما يفعله حتى لا يقوم بقتلها.

ويحضر "أوس أوس" و"المرغني" برفقه حبيبتهما، حفل زفاف الملحن "عز"، الذي يقوم بمساندتهم في أعمالهم الفنية.

وتتحدث "كرملة" و"نونا" مع والدهما، مؤكدين بأن "أوس أوس" و"المرغني"، سوف يأتيان قريبًا إلى منزلهما لطلب يدهما للزواج، فيما يقوم "دعكي" بطلب مقابلة من يشاركهم في رابطه الزبالين، ويؤكد لهما بأنه قرر شراء سيارات جديدة من أجل العمل من خلالهم في مجال تطوير الزبالة، كما يؤكد لهما بأنه قابل المحافظ الذي أثنى على دوره في مجال التطوير.

وتنتهي الحلقة برشوة زوجة بيومي فؤاد لسائقه الخاص، والذي يؤكد لها بأن زوجها "ممادو" سوف يقوم بالزوج مرة أخرى، لكنه لم يقرر من المرأة التي سيقوم بطلقها.

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