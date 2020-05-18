إيطاليا تسجل أدنى عدد يومى من وفيات كورونا

أعلن الدفاع المدني الإيطالي أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 مارس.وسيُعاد اليوم الإثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة.وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 مايو، غير أن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي.وأعلنت الحكومة أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع.في 27 مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.