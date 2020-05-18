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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسكندرية يوجه تحذيرًا للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:15 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
أحلام عبدالرحمن
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حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المواطنين من التجمعات والاختلاط نهائيًا على الكورنيش واالشواطيء، مردفًا:"من لديه شاليه يمكن يقعد فيه، لكن التجمعات على الشواطيء ممنوعة".

وقال محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "نحن ملتزمين بقرارات مجلس الوزراء، وسيتم غلق كافة شواطئ المدينة والكورنيش، ويمتنع منعًا باتًا التجمعات على الشواطئ أو حمامات السباحة بالقرى السياحية".

وأضاف أنه سيتم تكثيف الحملات المرورية على الشواطئ والمطاعم لمنع التجمعات، وسيتم تنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وأوضح أنه بداية من يوم الوقفة سيتم وقف كافة وسائل النقل العام ما عدا السيارات الخاصة حتى موعد الحظر، والذي يبدأ من الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا.

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