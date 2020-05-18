الولايات المتحدة وروسيا يتبادلان المساعدات لمكافحة كورونا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه يمكن للولايات المتحدة وروسيا التعاون في عدد من الاتجاهات، مضيفًا أن بلاده أرسلت إلى الجانب الروسي معدات لمكافحة فيروس كورونا.وقال بومبيو، في حديث لصحيفة "Washington Examiner": "إنهم بالحقيقة يخوضون مواجهة صعبة، وخاصة موسكو التي تواصل مكافحة الفيروس".وأكد بومبيو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعهد خلال اتصال مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بتقديم مساعدات ملموسة لروسيا في هذا المجال، مبينا أنه تم إرسال معدات لإجراء الفحوص ودفعة من أجهزة التنفس الاصطناعي.وأردف: "هذه المعدات في طريقها (إلى روسيا)، نشعر بسرور لأننا نستطيع أن نحاول مساعدتهم في التعامل مع هذا الفيروس".وتابع: "عملت بشكل وثيق معهم منذ تولي منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، هناك مجالات يمكن أن يعمل فيها بلدانا بشكل مشترك".وأوضح: "عملت معهم بشكل وثيق على إحباط مؤامرات إرهابية، إنهم ساعدونا وأنقذوا حياة أمريكيين من خلال تزويدنا بمعلومات، ونحن من جانبنا ساعدناهم على إحباط مؤامرة إرهابية كبيرة كان من المخطط لتنفيذها في بطرسبورج".ووجه وزير الخارجية الأمريكي مع ذلك انتقادات إلى روسيا بسبب سياساتها في كل من سوريا وأوكرانيا.وسبق أن أرسلت روسيا، في 1 ابريل الماضي، شحنة من المساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة كانت تشمل كميات من المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، ووسائل الحماية الشخصية كالكمامات والمطهرات.