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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: «هنراعيكم فى الأسئلة»

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:18 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي.

وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "إحنا نراعي الطلاب في الأسئلة والتأمين والتعقيم في ظل الظروف القائمة.. وما أعلناه منتهى، ولا يمكن حذف المواد التي لا تضاف للمجموع لأنها مواد نجاح ورسوب".

وأضاف: "قرارنا بتحديد موعد الامتحانات نهائي، ياريت منضيعش وقت كتير في الجدل، وإحنا محتضنين الطلاب بقالنا شهور، واستنفذنا كل الضغط وما قلناه اليوم أقصى ما يمكن تقديمه، وبالتالي استغلوا الـ 35 يوم المقبلين في المذاكرة".

ولفت إلى أن الوزارة قدمت أقصى ما يمكن تقديمه من أجل مصلحة الطلاب، وفتح أبواب كثيرة أمام الطلاب لطمأنتهم.

وفيما يتعلق بتخصيص أتوبيسات عامة لنقل الطلاب، قال شوقي: "يسئل فيها وزير النقل، العالم يتحدث عن التعايش مع كورونا، لأنه مستمر لفترة طويلة، وإحنا مش هنقفل ونعمل إجراءات استثنائية عام ونصف، ولازم نتعلم".

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