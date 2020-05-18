طلاب «أولى ثانوى» يؤدون امتحان التاريخ إلكترونيًا.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، الامتحان الإلكتروني لمادة التاريخ، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2019 2020.ويجري الطلاب الامتحان على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، حيث يؤدون الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.وخصت وزارة التربية والتعليم الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.