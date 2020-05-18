اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 20202019، بالمواعيد الجديدة.وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 20202019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.