ارتفاع عدد المتعافين من كورونا فى السويس لـ30 متعافيًا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في السويس، إلى 30 متعافيًا، بعد تعافي 19 مريضًا خلال يومين.وأعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان في السويس عن تعافي 19 مريضًا خلال يومين، لينضموا للإحدى عشر متعافٍ، الذين أعلنت عنهم مديرية الصحة بالسويس أمس الأول.وأكدت مديرية الصحة في السويس، في بيان لها، على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة، وغسيل الأيدي وآداب العطس والسعال.كما أكد البيان على ضرورة تنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيرها.