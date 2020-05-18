موريتانيا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، نقلا عن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف قوله، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 62 حالة مؤكدة، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة حرجة من بين الحالات المعلن عنها اليوم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.