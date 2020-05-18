تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مالى

أعلنت وزارة الصحة المالية تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مالي منذ أول ظهور له أواخر مارس الماضي إلى 860 حالة.و ذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية - أنه تم شفاء 494 شخصًا من الفيروس، فيما تُوفي 52 مصابًا، في حين يتابع 314 شخصًا علاجهم في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.