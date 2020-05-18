موريتانيا: استحداث ٣ مراكز فى نواكشوط لمواجهة كورونا

قال وزير النقل الموريتاني، محمد ولد امحيميد إن الحكومة الموريتانية قررت، في ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، إنشاء ثلاثة مراكز استقبال بإشراف وزارة الدفاع في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحفي - أن المراكز ستعمل وبتنسيق مع وزارة الصحة في نواكشوط لتوجيه للمواطنين لتكون مراكز أولية لاستقبال المواطنين وتوجيههم إلى الوجهة الملائمة، وإنشاء مركز علمي وتعميق التشاور مع نقابات الناقلين من أجل الوصول إلى الحد من تنقل الأفراد عبر وسائل النقل الحضري والمحافظة على العدد الاحترازي داخل وسائل النقل الحضرية.وتقرر إلزامية ارتداء الكمامات على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بالنسبة للعاملين والمراجعين أو ارتداء مماثل لها وما يقوم مقامها.وأضاف أن اللجنة الوزارية قررت أيضًا في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطن الموريتاني من تفشي هذا الوباء وتعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط للتحكم في الحالة الوبائية.