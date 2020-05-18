«الفتوة» الحلقة 25.. عزمى أبو شديد يرفض إقامة عزاء حسن الجبالى

بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، بإعلان مقتل حسن الجبالي، حيث عبرت ليل الفنانة مي عمر عن حزنها الشديد، بينما أكدت أنها سوف تأتي بحقه ودخلت في عراك مع شقيقة حسن الجبالي "زينب" الفنانة مها نصار.فيما أعلن فتوة المدبح "سيد اللبان" الفنان رياض الخولي، عن مقتل حسن الجبالي وذلك للشيخ مبروك الفنان أحمد خالد صالح، حيث كشف أن الذهب سوف يكون من نصيب "ليل" عندما يعود لزواجها مرة أخرى، بينما دخلت ابنة حسن الجبالي "نورا" في نوبة من البكاء لوفاة والدها.واستمرت الحلقة 25 من المسلسل الذي يعرض على قناة "الحياة"في الساعة الثانية عشر صباح كل يوم، بمشهد جمع كل من المشاديد وعزمي أبو شديد الفنان أحمد صلاح حسني، حينما ظهر في حارة الجمالية ورأى أهل الحارة يقومون بعمل مراسم العزاء الخاصة بحسن الجبالي، وهو ما رفضه عزمي أبو الشديد الذي حصل على الفتونة بعد قتله لـ الجبالي.واستمرت الحلقة بمشهد جمع كل من "زينب" الفنانة مها نصار وزوجها "فضل" الفنان محمود حافظ، الذي كشف لها أنه لم ير جثة حسن الجبالي نهائيا، وقد بحث عنها كثيرا ولم يلقاها، بينما دخل عليهم عزمي أبو شديد، ليطلب "ليل" الفنانة مي عمر أن تعود معه، وهو ما رفضته نهائيا على أن تسأله عن مقتل زوجها حسن الجبالي، بينما قالت والدة حسن الجبالي الفنانة أنغام سالوسة أنها عليها أن تذهب مع شقيقها.مسلسل "الفتوة"، الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض ومها نصار ومحمود حافظ وياسر صادق وعهدي صادق وضياء عبدالخالق وهنادي هاني مهنا وأحمد خالد صالح وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.