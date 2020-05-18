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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:24 ص
وليد توفيق
وليد توفيق
ايهاب مصطفى
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يرى المطرب اللبناني وليد توفيق، أن مواطنه راغب علامة أحد تلاميذه الذين تعلموا على يديه، مشيرًا إلى أنه يفخر بذلك.

وفي حوار نشرته مجلة "الموعد" بتاريخ 10 مايو عام 1997، قال الفنان وليد توفيق ردا على سؤال "لماذا تصر أنك صاحب مدرسة أهم تلاميذها راغب علامة؟": "نعم أنا افخر براغب علامة، وأنا ممن يحبون فن راغب وأفخر ايضًا بالمطرب مايز البياع وأحمد دوغان وهم من الأصوات الجميلة التي أحبها، وإذا قلت مثل هذا الكلام فهذا لا يقلل من شأنهم، وأنا فقط أحببت أن أوضح شيئا مهما جدًا وهو أن راغب عند بداية ظهوره كنت نجمه المفضل، وكنت الشعار الذي يحلم بأن يكون مثله".

وتابع توفيق: "ذلك الكلام بالنص قالته لي والدته، وأنا تربطني علاقة طيبة بأسرة راغب، وقالت لي أيضًا: (راغب كتير بيحبك وصورتك كانت دائمًا في غرفة نومه وكنت مثله الأعلى)، ومن هنا أنا قلت لنفسي الحمد لله خلال هذا المشوار أصبح لدي مطربون كنت مثلهم الأعلى وأصبحوا نجومًا ومعي في الصف الأمامي".

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