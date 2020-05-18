صرف البدل للزملاء الصحفيين بالمؤسسات القومية.. الثلاثاء

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مايو 2020 للمؤسسات الصحفية القومية صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020.وكان حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أعلن صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية اليوم الأحد، بعد الثالثة مساءً بفيزا بدل البنك الأهلي.وقال الزناتي إنه نجح فى التّعجيل بإنهاء إجراءات صرف البدل مبكرًا، وقبل الموعد الذى كان قد تم الإعلان عنه؛ تسهيلًا على الزملاء قبل إجازة عيد الفطر المبارك.