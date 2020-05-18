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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«عبد المعز» يكشف حقيقة دفاعه عن ابن تيمية فى «الاختيار»

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:44 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، حقيقة دفاعه عن ابن تيمية في مسلسل "الاختيار"، قائلا إنه كان يتحدث عن مكانة الجنود عند الله، ثم سأله أمير كرارة، الذي يؤدي دور الضابط أحمد المنسي، لماذا يستند الإرهابيون لفتاوى ابن تيمية، في تكفيرهم.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية: "قلت إنهم بيستندوا لآراء ابن تيمية، ومن يبحث في آراء ابن تيمية يجده ضد خوارج العصر، إزاي يقولوا ابن تيمية وهو يتبرأ من الخوارج، وعامل كتاب حرام قتل الكافر لمجرد إنه كافر".

وأردف عبدالمعز: "نحن نقدر فتاوى الأئمة الأربعة، لكن لا نميل لها جميعا، وابن تيمية له حاجات جميلة وحاجات نخالفه الرأي، ابن تيمية بريء من التكفير".

وأثار مشهد ظهور الداعية رمضان عبدالمعز في مسلسل "الاختيار" ودفاعه عن ابن تيمية، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من رأى المسلسل ينصف ابن تيمية ويبرؤه من التكفير، وآخر يستنكر تبرئة ابن تيمية، الذي يتخذ الإرهابيون من فتاويه مبررا للقتل.

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