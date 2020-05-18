باكستان ترحب باتفاق تقاسم السلطة فى أفغانستان

رحبت وزارة الخارجية الباكستانية، باتفاق تقاسم السلطة الذي وقعه في وقت سابق اليوم الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه عبد الله عبد الله، في محاولة لوضع نهاية للأزمة السياسية التي تخوض الدولة غمارها.وذكرت الخارجية الباكستانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن باكستان ترحب بتوقيع الاتفاق بين الزعماء السياسيين في كابول اليوم بخصوص تشكيل حكومة شاملة ومجلس أعلى للمصالحة الوطنية.وقالت الوزارة: "إنه في هذا المنعطف الحرج، من المهم للغاية أن يعمل جميع القادة الأفغان معًا بشكل بناء لصالح المصلحة العليا للشعب الأفغاني، والمساعدة على إشاعة سلام واستقرار دائمين في الدولة التي عانت كثيرًا جراء عقود من العنف والنزاع".وأضافت: "أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان أتاح فرصة تاريخية يتعين على كافة الأطراف المعنية بالأمر في أفغانستان اغتنامها لدفع أهداف السلام والمُصالحة في البلاد".وتابعت الوزارة أنه من الأهمية بمكان أن تبدأ المفاوضات الأفغانية الداخلية في أقرب وقت ممكن، على أن يتم تتويج ذلك بتسوية شاملة مُرضية لجميع الأطياف السياسية"، مشيرةً إلى أنه يتعين على جميع الأحزاب الأفغانية الوفاء بالتزاماتها والعمل بعزيمة وإصرار من منطلق أن المصلحة مشتركة، وكذلك الانتباه إلى مكائد أي مخربين سواء كانوا من الداخل أو من الخارج.ووقع رئيس أفغانستان أشرف غني، ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله، في وقت سابق اليوم، اتفاقًا بغرض إنهاء الأزمة السياسية التي تعززت في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.