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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق القافلة الثالثة لـ«مصر الخير» عبر الفيديو كونفرانس.. اليوم

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:14 ص
مؤسسة مصر الخير
مؤسسة مصر الخير
أ ش أ
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تنطلق القافلة الثالثة لمؤسسة "مصر الخير"، اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس، بالمشاركة مع وزارة التضامن وحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وقال المهندس أحمد علي، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة "مصر الخير"، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ " الليلة، إن وزيرة التضامن نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، سوف يقومون بإطلاق قافلة الخير الثالثة للمساعدات الغذائية التي يتم تنظيمها بالمشاركة بين وزارة التضامن ومصر الخير، والأولى من نوعها التي تنطلق من خلال الفيديو كونفرانس من مكتب وزيرة التضامن، وذلك من خلال الاتصال والتعاون مع محافظي الصعيد وبحضور ممثلي مؤسسة مصر الخير في تلك المحافظات حيث ستتحرك سيارات القافلة.

وأضاف رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، أن القافلة تحمل 200 طن وتشمل كراتين مواد الغذائية والبطاطس خضروات ولحوم بيضاء، موضحًا أنه القافلة ستنطلق من أمام ديوان كل محافظة وبحضور المحافظين وفي توقيت واحد.

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