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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التربية والتعليم: من المحتمل أن يستمر فيروس كورونا لمدة عام ونصف

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:13 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ليس هناك مبررًا لتأجيل الامتحانات لشهر أغسطس، موضحًا: "شهر يونيو زي أغسطس، زي ديسمبر، إحنا كلنا خايفين، والخوف شعور مشروع".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الأحد، أن الدولة المصرية تعمل على إعادة الحياة لطبيعتها اعتبارًا من 15 يونيو، خاصة وأن كل العالم يتجه للتعايش مع وجود الكورونا، حيث من المحتمل أن يستمر الفيروس لمدة عام ونصف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

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