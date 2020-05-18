بسبب السيول.. إغلاق طريق «سفاجا - قنا»

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الأحد، أنه تم غلق طريق "سفاجا - قنا" بسبب قطع مياه السيول لأماكن متفرقة بالكيلو 27 و34 و42، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.وأضافت "المغربي"، في بيان لها، أن الوضع مستقر بسفاجا ويوجد هدوء نسبي لحركه الرياح، حيث يتم من خلال غرفة العمليات بالمدينة المتابعة أولًا بأول بالتنسيق مع محافظه قنا وتم التأكيد على تواجد قوات التمركز بالكيلو 85 والكيلو 40 وكمين كيلو 5، مشيرًة إلى أنه تم إعطاء التوجيهات لرئيس قرية النصر بضرورة المتابعة أولًا بأول وإبلاغ غرفة العمليات بالوحدة المحلية بالمستجدات.وناشدت رئيس المدينة المواطنين بتأجيل السفر بين قنا وسفاجا ومن سفاجا إلى سوهاج في الوقت الحالي لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.وأوضحت أنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية بنطاق المدينة نتيجة للعاصفة الترابية وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الأزمات والمحافظات المجاورة.