عمرها 95 عامًا.. «عزل أسوان» يعلن تعافى مسنة من «كورونا»

غادرت الحجر الصحي بمستشفى أسوان التخصصي، أمس الأحد، أكبر مسنة من مصابي فيروس "كورونا" بعد تعافيها وتماثلها للشفاء التام، والتي تأتي ضمن 12 شخصًا وصلوا لمرحلة التعافي بالمستشفي، والمدينة الشبابية أيضًا.وتوصل "الدستور" لبيانات عن المتعافية، والتي تدعى "وديعة.أ.ح.ا''، تبلغ من العمر 95 عامًا، من محافظة أسوان، مقيمة بمنطقة الحصايا، واستغرقت فترة علاجها بالحجر الصحى حوالي 8 أيام.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.يذكر أنه تم سحب عينات دم "بلازما" من أحد الشباب المتعافين من فيروس كورونا، يُدعى عبدالعزيز السيد، يبلغ من العمر 31 عامًا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي "الحجر الصحي"، ويعتبر الحالة الثالثة التي تتبرع بدمائها بعد أول زوجين.