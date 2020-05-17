محافظ الفيوم يتفقد أعمال تجهيز المركز المدنى بشكشوك المخصص لعزل مصابى "كورونا"

تفقد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء اليوم الأحد، أعمال تجهيز مركز التعليم المدني التابع لمديرية الشباب والرياضة بقرية شكشوك مركز أبشواي، تمهيدًا لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، طبقًا لبروتكول وزارة الصحة والسكان.وشملت أعمال التجهيز ٤٥ غرفة عزل صحي، بالاضافة إلى عيادة طبية ومعمل وغرفة للأشعة، لافتًا إلى أن مديرية الشئون الصحية قامت بتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية.وراجع محافظ الفيوم مع الدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة، توافر كافة التجهيزات وغيرها من مستلزمات المعيشة.