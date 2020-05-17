أحمد مغاوري رئيسا لجهاز التمثيل التجاري

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارا بتكليف أحمد مغاورى رئيسًا لجهاز التمثيل التجارى، خلفا لأحمد عنتر الذي شغل رئيسا للجهاز الفترة الماضية.وتولى مغاورى ملف التجهيز للمشاركة المصرية فى معرض اكسبو دبى، المقرر إقامته فى أكتوبر 2020، وكذلك كان رئيسا لمكتب مصر التجارى فى ميلانو بإيطاليا.وتقوم الوزيرة بعدد من التغيرات بمسؤلي الوزارة منذ توليها كتغيير دماء.