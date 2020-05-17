حملة مسائية لرفع الإشغالات من شوارع 6 أكتوبر (صور)

أصدر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تعليمات مشددة للإدارات المختصة بالجهاز بشن حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال على الأرصفة والطريق العام ومزاولة النشاط بالمخالفة لقرارات الحظر بالتعاون مع الجهات الأمنية.من جانبه أكد جهاز 6 أكتوبر استمرار حملات الإزالة الفورية للتعديات على الطرق العامة ورفع الإشغالات على الأرصفة، وردع المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، مشددًا على أنه لا تهاون في إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة وحرم الطريق أمام المواطنين.وأوضح رئيس جهاز 6 أكتوبر، في تصريحات صحفية، أن الحملة أسفرت عن الشيش في المقاهي بالإضافة إلى إزالة سور حديدي.