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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 4 متهمين بالشروع في قتل صاحب محل أحذية بالسلام للجنايات

الأحد 17/مايو/2020 - 11:37 م
متهمين
متهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام بإحالة ٤ متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالشروع في قتل صاحب محل أحذية بالسلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "تامر. م"، "رؤوف. م"، "محسن. ل"، "حمدي. ع"، أقروا بارتكابهم جريمة التعدى على المجني عليه "فريد. ع" لنصبه عليهم فى مبلغ ٢١ ألف جنيه.

كما أقروا بأنه تحصل منهم على هذا المبلغ بغرض الاشتراك معه فى المحل، وبعد شهرين أنكر بأنه تحصل منهم على هذا المبلغ ورفض رد المبلغ مما دفعهم للتعدى عليه بالطعن بالسلام الأبيض بعد مشاجرة نشبت بينهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام تفيد بوصول صاحب محل أحذية للمستشفى مصاب بطعنه بالسلاح الأبيض وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم شرطة السلام وأقروا بارتكاب واقعة التعدى على المجنى عليه بسبب نصبه عليهم فى مبلغ مالي وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

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