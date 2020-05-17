بينهم رئيس «صحة النواب».. تفاصيل فض حفل إفطار جماعي لـ25 برلمانيا

كشف النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، تفاصيل مائدة إفطار النواب التي أقامها أمام منزله بمنطقة وسط البلد، قائلا "مجرد عزومة عشان خلصنا الجلسة العامة للمجلس النهاردة متأخر وقعدنا في الشارع بدل ما نقعد في البيت عشان الزحام".وأضاف "سليم" في تصريحات لـ"الدستور"، قائلا إن عدد النواب الذين حضروا حوالي ٢٥ نائبا والمكان يسع لأكثر من ٥٠٠ فرد، وأغلب الذين حضروا نواب المحافظات البعيدة نظرا لعدم لحاقهم بموعد الإفطار إذا قرروا الذهاب لبيوتهم"، مشيرا إلى أنهم التزموا بكافة الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها الحكومة مرارا وتكرارا وكان هناك مسافات واسعة بين كل فرد وآخر.وأوضح عضو مجلس النواب، أنهم فوجئوا بحضور رئيس مباحث المنطقة ليخبرهم بضرورة فض المائدة وعدم التجمع أو التجمهر، مؤكدا أنه فور نزول القوة الأمنية قام النواب بفض المائدة ومغادرة المكان.كما قال النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لبي دعوة النائب محمد سليم للإفطار اليوم بعد تأخر الجلسة العامة لمجلس النواب حتى الساعة الخامسة والنصف مساء، هو وعدد من نواب المحافظات البعيدة ولم يتجاوز العدد ٢٥ شخصا.وأضاف العماري، أن الدعوة كانت في مكان مفتوح بالشارع الذي يقيم فيه النائب، وأن كافة النواب التزموا بالإجراءات الاحترازية والوقائية.