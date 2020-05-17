مواطن يتبرع بأجهزة بـ4.5 مليون جنيه لمستشفى المحلة العام

وفر متبرع بالتنسيق مع الدكتور محمد الششتاوي، مدير إدارة الطوارئ بالغربية، والدكتور توفيق المنشاوي، أحدث الأجهزة الخاصة لتطوير العناية المركزة بمستشفى المحلة العام، بتكلفة تصل إلى 4 ملايين و42630 ألف جنيه.والأجهزة المتبرع بها عبارة عن "سونار إيكو دوبلر" ملون ماركة "GE"، ثلاجة بنك دم، ٢ جهاز تنفس غير اختراقي (باي باب)، 5 مراتب هوائية إيطالي، 5 أجهزة ضغط بوصلة إيطالي، 10 أجهزة فلوميتر أكسجين بالمرطب، وجهاز رسم قلب 3 قناة.وشكر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، المجتمع المدني وكل من أسهم في رفع العناء ودعم الدولة في مثل هذه الظروف.