أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله
الأحد 17/مايو/2020 - 11:14 م
هدير مصطفيطباعة
قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بفض حفل إفطار جماعي أقامه أحد أعضاء مجلس النواب لأصدقائه أمام منزله بمنطقة قصر النيل.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، يفيد بورود معلومات بقيام أحد أعضاء مجلس النواب بإقامة حفل إفطار جماعي لأصدقائه ومعارفه فى ممر أمام منزله بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم حسام عشماوي رئيس المباحث، وتم فض الإفطار وصرف المعازيم وضبط عدد من الأشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، يفيد بورود معلومات بقيام أحد أعضاء مجلس النواب بإقامة حفل إفطار جماعي لأصدقائه ومعارفه فى ممر أمام منزله بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم حسام عشماوي رئيس المباحث، وتم فض الإفطار وصرف المعازيم وضبط عدد من الأشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.