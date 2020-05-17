أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بفض حفل إفطار جماعي أقامه أحد أعضاء مجلس النواب لأصدقائه أمام منزله بمنطقة قصر النيل.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، يفيد بورود معلومات بقيام أحد أعضاء مجلس النواب بإقامة حفل إفطار جماعي لأصدقائه ومعارفه فى ممر أمام منزله بدائرة القسم.وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم حسام عشماوي رئيس المباحث، وتم فض الإفطار وصرف المعازيم وضبط عدد من الأشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.