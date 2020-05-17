جدول الثانوية العامة بعد التعديل

نشرت صفحة مكتب تنمية مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 المعدل اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2020.ووقع على الجدول المنشور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور ياسر حسين بدوى مدير عام الامتحانات.وبدأت الامتحانات بالجدول يوم 21 يونيو باختبار اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء الموافق 23/ 6 امتحان الاقتصاد والإحصاء، يليه امتحان اللغة الأجنبية الأولي يوم الخميس الموافق 25 6.أما يوم 286 فيكون امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا، بينما امتحانات الأحياء والفلسفه والاستاتيكا فيكون يوم الخميس الموافق 27، بينما يوم الثلاثاء الموافق 77 فيتم إجراء امتحانات الفيزياء والتاريخ، ويوم 127 يتم إجراء امتحانات الكيمياء والجغرافيا، ويوم 147 يتم إجراء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، ويوم 197 يتم إجراء امتحانات الجيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وعلم النفس والاجتماع، ويختتم بيوم 24/7 بأداء امتحان مادة الرياضيات البحته (جبر وهندسة فراغية).