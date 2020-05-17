أبوعيسى يرفض قرار نقيب المحامين بتشكيل لجنة لإدارة «فرعية القاهرة الجديدة»

أعلن المحامي عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، رفضه قرار نقيب المحامين بتشكيل لجنة لإدارة نقابة القاهره الجديدة، مؤكدا أن القرار باطل لعدة أسباب.وأضاف في بيان له: "من بين الأسباب أن القرار صدر منفردا من نقيب المحامين، وقد تجاوز حدود اختصاصات نقيب المحامين".وأكمل: "مجالس الفرعيات بموجب الظرف الاستثنائي القهري وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات تمتد مدتهم لحين زوال العلة المانعة وعودة الوضع الطبيعي الذي يسمح بالتجمعات وإمكانية الدعوه للانتخابات".