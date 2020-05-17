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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5114 صنف مستلزمات طبية وأدوية مهربة بالدقهلية

الأحد 17/مايو/2020 - 10:51 م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضبط 5114 صنف مستلزمات طبية وأدوية متنوعة مهربة ومجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها خارج مؤسسات الصحة في حملة للإدارة الصحية بمركز أجا.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة وعمل محاضر بجميع المخالفات.

وأكد على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التي حددها القانون.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بشروط البيع والتداول حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إنه تم تشكيل لجنة من التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بمركز ومدينة أجا بالتنسيق مع مباحث التموين للقيام بحملة مشتركة على مخزن مستلزمات طبية بقرية نوسا الغيط، أسفرت عن ضبط أدوية جدول أول مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تشمل 2 أمبول نالوفين و8 قرص ميزوتاك وهي أدوية خاصة بالمستشفيات ممنوع تداولها داخل الصيدليات العامة و8 أمبول كيتولاك و3 فيال ليدوكايين، واحد فيال ثيوبنتال، واحد أمبول synnypivacaine و47 زجاجة جلوكوز 5% و29 زجاجة محلول ملح و22 زجاجة رينجر و12 زجاجة بيتادين مطهر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 74 كمامة مجهولة المصدر وبدون فواتير،عدد 1لتر كحول اثيلي مجهول المصدر وبدون فواتير،12 زجاجة كحول اثيلي عبوة 60 سم.

واضاف أنه تم المرور على مكان غير مرخص بذات الناحية وتم العثور بداخله على مستلزمات طبية تشمل،1475سرنجة متنوعة،400 جهار محلول،80 جهاز جمع بول،20 انبوبة شف، 20 ماسك اكسجين،1600كانيولا متنوعة،1200 علبة خيوط جراحية متنوعة،110 شاش معقم،واوضح ان جميع الاصناف هي مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير وموجودة فى مكان غير مرخص.

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