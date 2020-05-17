وزير التعليم: لن نسمح لأولياء الأمور بالتجمع أمام اللجان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات التي ستعقد في يونيو القادم تشمل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن هاتين الفئتين حجمهما كبيرًا، وتقدر أعداد طلاب الثانوية العامة بنحو 653 ألف طالب، و777 ألفا للدبلومات الفنية.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، أن هذه الأعداد تفزع الطلاب فقط، ولا تشمل المشرفين والإداريين ففي حالة الثانوية العامة يقدر عدد المشرفين والإداريين بنحو 168 ألف مشرف في الثانوية العامة ونحاول التحكم والسيطرة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة في مقدمتها وزارة الصحة والتنمية المحلية.وتابع، أن كل لجنة مركزية في كل الإدارات التعليمية سيكون بها طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب والمشرفين أثناء تأدية مهمة الامتحانات، بالإضافة إلى سيارة إسعاف في كل موقع في اللجان المركزية في كل منطقة محيطة.وأكد أن الشروط الجديدة لأداء الامتحانات هي حضور الطلاب في الثامنة صباحًا قبل بدء الامتحانات وكل من سيصل في التاسعة سيعتبر غائبًا، وسيكون له دور ثاني بنصف الدرجة فقط رغم أن الامتحانات ستبدأ في العاشرة صباحًا لأننا نحتاج على الأقل ساعة لإعداد كل طالب قبل دخوله في اللجنة حيث سيصطف الطلبة في طوابير منظمة جدًا بمسافات مترين بين كل طالب بعلامة على الأرض، وسيتم فحصهم بالكواشف الحرارية ومنحهم مواد تعقيم قبل الدخول مع وجود مشرف للتأكد من حصول كل طالب على مواد التعقيم وارتداء الكمامة، بالإضافة إلى الكشف على أجهزة المحمول لتأمين الامتحانات.وأشار إلى أن من يخشى من أولياء الأمور على أبنائه من خطر الإصابة ففتحنا له باب التأجيل للعام القادم أملًا في أن تتغير الأوضاع ولن يتم محاسبة الطالب على التأجيل وستحسب أنها أول محاولة له، مؤكدًا أن كل اللجان ستعقم قبل الامتحانات وبعدها، بالإضافة لمراكز الكنترول وبالتعاون مع وزارة الداخلية لتعقيم أوراق الامتحانات نفسها وإجراء فحوصات طبية مستمرة لواضعي أسئلة الامتحانات وفي المطبعة أيضًا، وصناديق النقل بالإضافة للتأمين الخارجي للتأكد من عدم التكدس من قبل الطلاب قبل دخولهم للجان وبين الامتحانات أيضًا، وسيمنع منعًا باتًا وجود أولياء الأمور خارج اللجان قبل وبعد الامتحانات بالإضافة إلى منع تجمع الطلاب بين الامتحانات وسيتم تقليص المدة بين المادتين إلى ربع ساعة لتفادي التكدس، أيضًا سيتم اصطفافهم بنفس الشكل أثناء المغادرة لتقليل انتقال العدوى.