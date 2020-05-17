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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى بسبب السيول

الأحد 17/مايو/2020 - 10:35 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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توجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلى طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي، أمام الظهير الصحراوي لقرية كرم عمران بمركز قنا؛ لمتابعة قطع مياه السيول لأماكن متفرقة بالطريق ناتجة عن سقوط أمطار غزيرة بالمنطقة عصر اليوم، رافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا علي سريان مياه السيول في المجري المحدد لها بمخر سيل كرم عمران ومنها إلى ترعة الكلابية، موجها المسئولين بالمتابعة الدورية لمجرى المياه لضمان سريان المياه في مجراها الطبيعي وبالشكل الأمن إلى ترعة الكلابية.

وأشار المحافظ في بيان صحفي له إلى أنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية بالتنسيق مع إدارة المرور وإدارة الأزمات بالمحافظة والمحافظات المجاورة لاستمرار موجة الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووجه محافظ قنا باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية، والتأكد من تواجد كافة المعدات والسيارات بأماكن تمركزها المحددة واستعدادها للتعامل مع أي أحداث طارئة.

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