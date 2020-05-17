جسدها «الاختيار».. قصة الهجوم الإرهابي على حافلة أقباط المنيا

جسدت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، هجوم المنيا الإرهابي الذي وقع 26 مايو 2017 على الطريق الصحراوي الغربي.الهجوم بدأ صباح الجمعة عندما كان عشرات الأقباط يستقلون حافلة في طريقهم إلى زيارة دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا، وكانت الحافلة تسير على طريق جانبي في الصحراء إلى الدير غرب مدينة العدوة في مغاغة بمحافظة المنيا على بعد 220 كيلومترا جنوب القاهرة، وانطلق نحوهم 3 سيارات دفع رباعي، وأطلق الإرهابيون وابلا من الرصاص على الأقباط.ووفقا لوزارة الداخلية المصرية فإن الإرهابيين استخدموا أسلحة آلية وطلقات خرطوش أصابت الضحايا في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وأسفر الهجوم عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 24 آخرين.وفي يوم 27 مايو 2017 أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي تبنيه للهجوم، وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسمار أن الإرهابي هشام عشماوي هو المخططِ الرئيسي لهذا الحادث الأليم.