رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جسدها «الاختيار».. قصة الهجوم الإرهابي على حافلة أقباط المنيا

الأحد 17/مايو/2020 - 10:31 م
الهجوم الإرهابي
الهجوم الإرهابي
إيمان ماهر
طباعة
جسدت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، هجوم المنيا الإرهابي الذي وقع 26 مايو 2017 على الطريق الصحراوي الغربي.

الهجوم بدأ صباح الجمعة عندما كان عشرات الأقباط يستقلون حافلة في طريقهم إلى زيارة دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا، وكانت الحافلة تسير على طريق جانبي في الصحراء إلى الدير غرب مدينة العدوة في مغاغة بمحافظة المنيا على بعد 220 كيلومترا جنوب القاهرة، وانطلق نحوهم 3 سيارات دفع رباعي، وأطلق الإرهابيون وابلا من الرصاص على الأقباط.

ووفقا لوزارة الداخلية المصرية فإن الإرهابيين استخدموا أسلحة آلية وطلقات خرطوش أصابت الضحايا في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وأسفر الهجوم عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 24 آخرين.

وفي يوم 27 مايو 2017 أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي تبنيه للهجوم، وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسمار أن الإرهابي هشام عشماوي هو المخططِ الرئيسي لهذا الحادث الأليم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

والدة تميم تجري عملية تجميل في إسرائيل

ارتفاع أعداد مصابي كورونا لـ16617 والوفيات لـ272 في إسرائيل

مسلسل الاختيار الحلقة 24.. إنسانية أحمد منسي تظهر مع أطفال سيناء

الصور

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الدبلومات الفنية

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

بيع حذاء مايكل جوردان برقم قياسي

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

أشرف عبد العزيز يدعم «1000 كاتب» لمساندة الدولة في القضاء على الشائعات

مهند الأخرس: الأدب الفلسطيني فعل ثقافي مقاوم

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن وباء كورونا.. الثلاثاء

الشاعرة هبة الفقى تشارك فى أمسية «اتحاد كتاب الإمارات»