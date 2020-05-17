رامي دياب يجسد دور البطل محمد إمام في مسلسل الاختيار

يجسد الفنان الصاعد رامي دياب دور البطل الضابط محمد إمام، أمام النجم أمير كرارة، في مسلسل الاختيار، المعروض على قناة "دي ام سي".وقال رامي دياب إن مسلسل الاختيار يعتبر نقلة كبيرة في عالم الفن، وكل من شارك في هذا العمل الضخم حتى لو بدور صغير هو بمثابة شرف كبير له باعتباره جزءا من هذا العمل العظيم، وهناك الكثير من نجوم الصف الأول شاركوا في المسلسل في مشاهد صغيرة كضيوف شرف.وأضاف دياب في تصريحات صحفية له أن وقوفه أمام نجم كبير مثل أمير كرارة كان له رهبة كبيرة، ولكن أمير كرارة استطاع امتصاص خوفه وتشجيعه على تخطي تلك الرهبة.وتابع دياب، أنه كان مرشحًا لتجسيد دور أكبر في المسلسل ولكن وقع الاختيار على ممثل آخر لكونه أكثر شبهًا للشخصية التي كان سيجسدها، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في تصوير أعمال فنية أخرى بعد عيد الفطر.رامي دياب فنان شاب، قدم الكثير من الأعمال التليفزيونية، منها مسلسل الأبواب المغلقة ومسلسل البارون ومسلسل النص التاني، كما قام بالعديد من الأعمال السينمائية.