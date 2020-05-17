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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 43 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة بدمياط

الأحد 17/مايو/2020 - 10:50 م
إزالة
إزالة
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات الخاصة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة، والتصدي لمحاولات البعض بارتكاب تلك المخالفات واستغلال تطبيق إجراءات مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة المُنفذة اليوم الأحد، تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط واللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، عن إزالة حالة تعدٍ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١٥ فدانا، وكذلك إزالة ١٣ حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٦٩٥ م٢، بالإضافة إلى إزالة عدد ٧ حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة ١٢٥٨م٢ و٢٠ حالة تعددٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٥٠٦ م٢ فضلا عن تلقى طلب تصالح فى مخالفات البناء بمساحة ٢٥٠ م٢ وذلك بنطاق مركز ومدينة فارسكور، وبمركز ومدينة كفر البطيخ تمت إزالة حالتى تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة ١٥٥ م٢.

وفى سياق متصل، أوضحت المحافظ وصول نسبة التنفيذ الخاصة بتلك الأعمال ٢٢٢٪ نظرًا لما تم تحقيقه من جهود فوق المستهدف بإجمالي ٢٣٤ حالة إزالة خلال الفترة الماضية، كما وجهت محافظ دمياط تعليماتها الى الجهات المختصة برصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالة حيالها فورًا، وعدم التهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين والمتعدين، لافتة إلى أنه يتم تحويلهم الى النيابة العسكرية تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

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