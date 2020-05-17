«المصريين الأفارقة» تناقش تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الثلاثاء

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان "آليات وسبل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في ظل وبعد تداعيات كورونا".يأتي ذلك انطلاقا من حرص الجمعية على ضرورة التواصل والتنسيق بين مجتمع الأعمال المصري والأفريقي والعربي بشأن مواجهة تحديات جائحة كورونا وضرورة التباحث لمواجهة أثر هذه التداعيات على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر وفي أروقة القارة الأفريقية وكيف يمكن التعرف من أصحاب الخبرات المتراكمة والممتدة في مصر والقارة على المشكلة والحلول والمقترحات المحتملة في هذا الشأن.وقالت الجمعية، انه نظرا للأهمية القصوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تمثل 95% من حجم النشاط الاقتصادي في مصر و90% من حجم اقتصاد القارة الأفريقية ويعمل بها ما يقرب من 19-20 مليون عامل ومستفيد في مصر، وفي إطار خطة وإستراتيجية العمل.