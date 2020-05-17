زياد برجي يبدأ حلقة «إغلب السقا» على نغمات «شو حلو»

حل الفنان اللبناني زياد برجي ضيفًا على برنامج «إغلب السقا» مع الفنان أحمد السقا، ويتم تصويره في بيروت ويذاع عبر فضائية mbc مصر.وبدأ زياد برجي الحلقة على نغمات «شو حلو» وهي الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الشهور الماضية.وشارك زياد برجي مع أحمد السقا، في العديد من الفقرات الترفيهية ومنها: «البلياردو، وحدوة الحصان» وغيرها من الفقرات.وخلال الحلقة تم الإعلان عن الفائز في مسابقة أسئلة الجمهور وهو من محافظة الإسكندرية وقيمة الجائزة تصل إلى 100 ألف جنيه.وبعد انتهاء التنافس بين النجمين فاز الفنان أحمد السقا، بدرجات الحلقة، تم التبرع بقيمة مائة ألف جنيه لصالح إحدى الجمعيات الخيرية.